Воронежские депутаты помогут школьникам получить гаджеты для дистанционного обучения

ВОРОНЕЖ, 21 апреля. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы за свои средства и с помощью спонсоров помогут школьникам региона получить компьютеры и ноутбуки для дистанционного обучения, к которому ученики приступили с 6 апреля. В настоящее время около 3 тыс. школьников Воронежа не имеют гаджетов для онлайн-общения с учителями и дистанционного выполнения домашних заданий, сообщила во вторник пресс-служба Воронежской областной думы.

Дистанционное обучение в школах региона введено 6 апреля из-за угрозы заражения коронавирусом. За последние сутки в регионе выявлен 31 новый случай заражения этой инфекцией, общее число выросло до 211 человек. Некоторым школьникам гаджеты передали из департамента образования региона, остальные выполняют уроки не вместе с классом, а по индивидуальному плану с учителями.

"Ряд школьников Воронежской области при переходе на дистанционный формат обучения столкнулись с проблемой отсутствия компьютера или доступа в интернет. Из более чем 200 тыс. школьников почти 3 тыс. учеников нуждаются в компьютерах. Наша задача - помочь тем семьям, которые не могут позволить себе приобрести ноутбук для дистанционного обучения ребенка", - процитировала председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова пресс-служба регионального парламента.

По ее данным, председатель Нетесов обратился к депутатам с просьбой за свой счет или с помощью спонсоров приобрести ноутбуки или планшеты для детей и сам передал ноутбук воронежской школьнице Анастасии, мама которой одна воспитывает двух детей и из-за потери работы не может купить дочери компьютер.

Акция #ПомогиУчитьсяДома запущена Агентством стратегических инициатив совместно с партией "Единая Россия" и Министерством просвещения РФ для помощи детям при пандемии коронавируса получить доступ к полноценному дистанционному образованию.

По данным пресс-службы Воронежской облдумы, в регионе родителям школьников в период дистанционного обучения также выплатят разовую компенсацию за бесплатное питание, по 2 тыс. рублей. Эти деньги получат более 11 тыс. семей региона, в том числе малообеспеченные, многодетные и те, в которых есть школьники с ограниченными возможностями здоровья.