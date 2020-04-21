В Калининграде создадут двукратный запас мест в больницах для борьбы с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 21 апреля. /ТАСС/. Двукратный запас мест для лечения пациентов с коронавирусом создадут в Калининградской области на период пандемии, чтобы система здравоохранения региона могла справиться с любым развитием ситуации. Об этом губернатор Антон Алиханов доложил президенту РФ в ходе встречи, прошедшей во вторник в режиме видеосвязи, транслировавшейся на канале "Россия-24".

"Мы уже развернули сейчас 707 коек [в целях борьбы с коронавирусом] в четырех медицинских организациях при нормативе Министерства здравоохранения федерального - 507. То есть, мы уже идем с опережением по количеству коек и будем наращивать эту цифру, ориентируемся на необходимость двукратного превышения вот этого норматива для того, чтобы даже самые резкие пики мы могли сгладить, и чтобы наша система здравоохранения могла справиться с количеством пациентов", - сказал Алиханов.

Губернатор добавил, что к настоящему времени уже 409 мест обеспечены кислородом, в лечебных учреждениях имеется 54 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще 18 аппаратов ИВЛ при необходимости в течение восьми-десяти часов могут быть направлены туда, где они необходимы. Кроме того, пять аппаратов ИВЛ область приобрела за счет регионального бюджета, они должны поступить в область в ближайшее время, еще восемь аппаратов ИВЛ область получит по линии Минпромторга РФ до конца апреля, сообщил Алиханов.

Губернатор уточнил, что медучреждения области укомплектованы необходимым оборудованием почти на 90%, медперсоналом - на 82%. Запас средств индивидуальной защиты составляет более десяти дней, но в ближайшее время поступят новые партии, закупленные за счет регионального бюджета. Обеспеченность региона лекарствами превышает месяц и, по словам Алиханова, не вызывает никаких опасений. В область поступили средства федерального бюджета на доплаты медикам. Кроме того, из регионального бюджета на такие доплаты выделено дополнительно 80 млн рублей, сообщил губернатор, добавив, что из областного бюджета также выделено 500 млн рублей на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты для региональной системы здравоохранения.

"В общем и целом мы считаем, что здесь все наши обязательства будут выполнены", - заверил он.

О пандемии

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 21 апреля в области на коронавирус обследовано 12 085 человек, выявлено 144 случая заражения, 42 человека выздоровели, один умер. Под медицинским наблюдением остаются 1 165 человек, в том числе 78 в условиях обсерватора. Алиханов отметил, что ситуация в целом контролируется региональными властями и выразил надежду, что ее кардинального ухудшения не произойдет.