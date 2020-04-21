Глава комздрава Петербурга госпитализирован после появления у него симптомов ОРВИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец перешел на удаленную работу после проявления у него симптомов ОРВИ и был госпитализирован.

"Я вынужден признать, что заболел. Вчера вечером у меня появились симптомы острого респираторного заболевания, и я принял решение госпитализироваться в больницу. Мое состояние позволяет мне принимать участие в работе комитета по здравоохранению, однако только дистанционно", - сказал во вторник Лисовец в видеокомментарии, опубликованным оперативным штабом региона.