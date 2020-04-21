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В Берлине до конца октября запретят мероприятия численностью свыше 5 тыс. человек

Городской совет решил отменить проведение массовых мероприятий до 24 октября включительно

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Сенат (городской совет) Берлина принял решение отменить до 24 октября мероприятия, рассчитанные на 5 тыс. человек и более. Об этом заявила во вторник журналистам в Берлине сенатор по вопросам экономики Рамона Поп.

"Мы исключаем возможность проведения мероприятий численностью от 5 тыс. человек до конца осенних каникул (до 24 октября включительно - прим. ТАСС)", - сказала она.

Ранее о таком решении со ссылкой на источники сообщало агентство DPA. Это означает, что придется отменить, в частности, Берлинский марафон, который запланирован на 27 сентября.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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