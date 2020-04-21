Псковские власти направят 270 млн рублей на соцвыплаты для граждан в связи с пандемией

ПСКОВ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области выделят из регионального бюджета более 270 млн рублей на дополнительные выплаты малоимущим и многодетным семьям, инвалидам и пожилым людям. Расширенные меры поддержки коснутся более 70 тыс. жителей региона и представляют собой предел финансовых возможностей области, сообщила во вторник пресс-служба Общественной палаты региона.

"Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что [пакет мер социальной поддержки] потребует более 270 млн рублей и рассчитан более чем на 70 тыс. человек (при том что около 300 тыс. человек ежемесячно получают социальные выплаты) <…> Это решение на грани финансовых возможностей региона. Мы постарались охватить все категории населения, которые сейчас находятся не просто в дискомфортном, а в действительно крайне сложном положении", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, все принятые меры носят заявительный характер. "Для получения выплат нужно заполнить заявление об оказании государственной помощи и направить в органы соцзащиты по месту проживания. Особые случаи будут рассматриваться социальными службами отдельно. Для Псковской области это объективно беспрецедентные меры. Важно, чтобы поддержка дошла до всех нуждающихся", - отмечается в сообщении.

Согласно решению губернатора, в регионе расширен перечень мер социальной поддержки граждан: по 5 тыс. рублей получат малоимущие инвалиды, одиноко проживающие пенсионеры, а также безработные граждане. Кроме того, губернатор поручил увеличить до 5 тыс. рублей размер выплаты для малоимущих одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, который на данный момент составляет чуть более 10,6 тыс. рублей.

Дополнительные выплаты, по словам Ведерникова, должны быть назначены и для ряда специалистов. В частности, поддержка предусмотрена для социальных работников, а также для педагогов, которые получат единовременную выплату за использование средств связи и интернета для проведения занятий в дистанционном режиме. Кроме того, в перечень медработников, которые будут получать заработную плату в двойном размере, с апреля включат фельдшеров медицинских пунктов.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Псковской области на данный момент зафиксировано 62 случая заражения коронавирусом и 6 летальных исходов. Выздоровели 9 пациентов. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.