20 школ СКФО вошли в рейтинг RAEX по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы

МАГАС, 21 апреля. /ТАСС/. Школы регионов Северного Кавказа, вошедшие в рейтинг RAEX по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны, используют в своей работе традиционные и новаторские методики, активно развивают профильное образование, внедряют новые технологии, рассказали ТАСС руководители образовательных учреждений. По их мнению, одним из залогов успеха в обучении остается индивидуальная работа с каждым ребенком, внимание к его интересам и раскрытие способностей.

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало во вторник ежегодный список конкурентоспособных школ России, выпускники которых оказались успешнее всего при поступлении в ведущие вузы: в него вошли 160 школ и лицеев. Среди них 20 общеобразовательных учреждений пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа. Это лицеи, гимназии, средние школы и центры образования городов Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана и Северной Осетии.

Среднее образование высшего качества

Чтобы быть лучшим, не всегда обязательно гнаться за новейшими технологиями и экспериментальными методиками в образовании, считают в ставропольской гимназии № 24, вошедшей в число лучших по количеству поступивших в вузы выпускников. Здесь придерживаются проверенных годами традиционных методик в образовательном процессе.

"На самом деле, мы каких-то особенных новшеств не используем, просто стараемся добросовестно работать над качеством образования. У нас существует такой девиз "Среднее образование высшего качества". Стараемся идти в ногу со временем, но любые реформы и эксперименты могут тяжело ложиться на учащихся и их родителей. Мы стараемся комфортно подходить к этому вопросу, а тем более, при таком большом количестве учащихся", - сказала ТАСС директор гимназии Александра Будяк, уточнив, что в гимназии одновременно обучаются около 2 тыс. детей, а педагогический коллектив составляют 163 человека.

По ее словам, в гимназии на протяжении 30 лет делается упор на углубленное изучение иностранных языков, потому ряд предметов здесь преподают на английском языке. Кроме того, большое внимание уделяют внимание профильному образованию. "Мы уже семь лет очень плотно работаем со Следственным комитетом РФ, у нас профильные классы кадетские. В этом отношении мы углубленно стали работать по предметам общественно-политической направленности. С 1 сентября 2020 года мы открываем инженерные классы, уже проработали этот вопрос, заключили договор", - добавила директор учебного заведения.

В лицее № 2 Кабардино-Балкарии (КБР), который в 1861 году был создан как женская школа, сейчас учатся дети 32 национальностей. Здесь педагоги предпочитают совмещать различные технологии образования, считая, что комбинирование методик помогает найти подход к каждому ребенку. "Учителя лицея используют эффективные современные педагогические технологии, наряду с традиционными классно-урочными технологиями применяют психо-интенсифицирующие технологии", - сказала ТАСС директор лицея № 2 города Нальчик Людмила Пешкова.

По ее словам, образовательный процесс в лицее не ограничивается одной только обязательной школьной программой - школьников стараются всесторонне развивать, в лицее действуют 56 кружков, клубов и секций в рамках дополнительного бесплатного образования. "Миссия лицея отражена в девизе "Ты существуешь ради детей, а не они ради тебя", - сказали в школе.

Лицей-интернат "Центр одаренных детей" в Дагестане знают далеко за пределами Махачкалы, а некоторые жители республики специально переезжают в республиканский центр для того, чтобы их дети смогли учиться в этом учебном заведении. По словам директора лицея Шаганэ Баймурзаевой, педагоги здесь используют оригинальные формы обучения - уроки-путешествия, уроки-исследования и так далее. "На таких уроках создается больше возможностей для решения познавательных задач, высказывания предложений, реализации творческого потенциала", - сказала Баймурзаева ТАСС.

Услышать каждого

Необходимое условие успеха в процессе обучения - индивидуальный подход к личности каждого ученика, считают в гимназии "Марем" в Ингушетии, ставшей одной из первых школ в Магасе и также вошедшей в рейтинг RAEX. "Мы в начальных классах прикладываем все усилия, чтобы для детей учеба не была испытанием или мукой, пытаемся найти подход к каждому ребенку, увлекаем их разными проектами. После 9 класса, два последних года, мы уже делаем упор на выявление и разделение детей по способностям, разбиваем их по профилям, чтобы ребенок знал, к какой профессии у него большая предрасположенность, чтобы он мог легко найти себя в жизни", - рассказала ТАСС и. о. директора гимназии Радимхан Толдиева.

По ее словам, одно из направлений работы в гимназии - исследование ребенком своей личности. "Каждый ребенок с помощью наших специалистов обязательно пишет работу о своей личности, - что ему интересно, что нового он хотел бы открыть, чего достичь, каким специалистом и в какой области он себя видит. Такое исследование помогает детям понять себя, правильно установить ориентиры, успешнее учиться не только в школе, но и в вузе", - пояснила собеседница агентства.

На индивидуальном подходе строится одно из приоритетных направлений работы в многопрофильном лицее № 39 в Махачкале - сопровождение интеллектуально одаренных детей. "С 2016 года лицей приступил к реализации проекта "Менторинг в системе сопровождения одаренных детей" и вывел на качественно новый виток [эту] работу. Основная задача, решаемая в проекте - поддерживая мотивацию, довести одаренную личность в ее развитии до такого этапа, на котором она сможет самостоятельно решать стоящие перед ней задачи. В перспективе лицей планирует начать работу над внедрением модели "Коучинг", - рассказала директор лицея Гульбарият Абдулжалилова.

Востребованные профессионалы

В большой ставропольской гимназии также находят возможность уделять внимание каждому из 2 тыс. учеников. "Стараемся каждого увидеть, услышать. Мы отбор никакой не ведем, принимаем всех [своему] по микрорайону, если остаются свободные места - принимаем желающих из других микрорайонов", - сказала ТАСС директор гимназии.

При этом ставропольская гимназия ежегодно выпускает "золотых" и "серебряных" медалистов, которые становятся студентами ведущих вузов страны. "Наши выпускники поступают в престижные вузы России - МГУ, МГИМО, СПбГУ, НИУ ВШЭ, РЭУ имени Г. В. Плеханова и другие, за 28 выпусков у нас 87 золотых и 176 серебряных медалистов, 12 обладателей международных сертификатов по английскому языку", - сказали в гимназии.

В числе выпускников лицея № 2 в Нальчике есть студент Кембриджа, преподаватель столичного колледжа, создатель офтальмологической клиники, телекомментатор и многие другие. А один из выпускников 1991 года основал в 2003 году свою ITV-компанию. "Мурату Алтуеву удалось объединить в одну команду профессионалов, многие из которых стояли у истоков отрасли программного обеспечения для систем безопасности. В качестве главного архитектора программных решений создал ряд уникальных технологий в области управления мультимедиа и информационными потоками, за три года компания стала флагманом российского рынка", - рассказали в лицее.

Гимназия "Марем" в Ингушетии создала целую доску почета, на которой значатся имена выпускников школы, сумевшие добиться большого успеха. "К нам регулярно поступают благодарственные письма из вузов страны, в которых обучаются наши дети, которые получают повышенную стипендию, им предлагают работу в крупных компаниях. К примеру, наш выпускник, программист Тамерлан Азиев вошел в список лучших веб-дизайнеров мира и сейчас работает в Объединенных Арабских Эмиратах в крупном агентстве Tentwenty", - сказала директор гимназии.

Педагогический коллектив гимназии № 13 в Дагестане в настоящее время насчитывает более 140 человек, четверть из них - выпускники этого учебного заведения. "В школе работают три поколения ее выпускников. Многие из выпускников стали выдающимися учеными и общественными деятелями. Так, мы гордимся, что среди наших выпускников вице-премьер - министр образования и науки региона Уммупазиль Омарова", - рассказала ТАСС директор гимназии Муминат Муртазаева.