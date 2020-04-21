{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер историк-арабист Олег Большаков

Ему было 90 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Крупнейший отечественный исследователь истории арабских стран в эпоху Средних веков и бывший главный научный сотрудник Института восточных рукописей (ИВР) РАН в Санкт-Петербурге Олег Большаков умер на 91-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ИВР РАН.

"После тяжелой непродолжительной болезни на 91-м году жизни скончался крупнейший отечественный арабист-медиевист, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники за 2000 год Олег Георгиевич Большаков", - говорится в сообщении.

Соболезнования выразил председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель совета Муфтиев России, Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин. "Вклад, который внес Олег Георгиевич в понимание широкой российской общественностью исламского мира, его истории и культуры, огромен. Его фундаментальные научные труды знакомили наших соотечественников с многообразным и сложным узором исламской цивилизации, сближали народы и государства", - сообщается на сайте Совета муфтиев РФ.

Наиболее значимой научной работой Большакова стала созданная в период с середины 80-х годов до 2010 года четырехтомная "История Халифата". Как отмечается на странице ИВР РАН, четырехтомник не имеет равных в мировой науке по степени проработки источников. Кроме того, Большаков подготовил сокращенную версию "Истории Халифата" в качестве пособия для студентов.

Об ученом

Олег Большаков родился 3 июня 1929 года в Твери, а в 1946 году поступил на восточный факультет Ленинградского государственного университета. В студенческие годы Большаков интересовался изучением арабоязычных источников по истории Ближнего Востока и Средней Азии домонгольского времени, а также восточной археологией. В 1954 году он защитил кандидатскую диссертацию в аспирантуре Государственного Эрмитажа.

В течение следующих 12 лет Большаков работал в отделе Советского Востока Эрмитажа и в секторе археологии Средней Азии и Кавказа Ленинградского отделения Института археологии АН СССР, где он приобрел опыт полевой археологической работы.

С октября 1966 по январь 2016 года Большаков работал в ИВР РАН. В институте он специализировался на изучении социально-экономических процессов и на феномене города на Востоке. В 1974 году он защитил докторскую диссертацию, а 1984 году вышла его монография о средневековом городе Ближнего Востока в домонгольский период (в 2001 году вышло второе издание). Как археолог он продолжал работать в составе Советской археологической экспедиции в Ираке.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Вывозные рейсы из Москвы в Тель-Авив состоятся 23 и 28 апреля
Посольство Израиля просит уточнять все данные о рейсе на сайте компании Israir
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС