Умер историк-арабист Олег Большаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Крупнейший отечественный исследователь истории арабских стран в эпоху Средних веков и бывший главный научный сотрудник Института восточных рукописей (ИВР) РАН в Санкт-Петербурге Олег Большаков умер на 91-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ИВР РАН.

"После тяжелой непродолжительной болезни на 91-м году жизни скончался крупнейший отечественный арабист-медиевист, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники за 2000 год Олег Георгиевич Большаков", - говорится в сообщении.

Соболезнования выразил председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель совета Муфтиев России, Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин. "Вклад, который внес Олег Георгиевич в понимание широкой российской общественностью исламского мира, его истории и культуры, огромен. Его фундаментальные научные труды знакомили наших соотечественников с многообразным и сложным узором исламской цивилизации, сближали народы и государства", - сообщается на сайте Совета муфтиев РФ.

Наиболее значимой научной работой Большакова стала созданная в период с середины 80-х годов до 2010 года четырехтомная "История Халифата". Как отмечается на странице ИВР РАН, четырехтомник не имеет равных в мировой науке по степени проработки источников. Кроме того, Большаков подготовил сокращенную версию "Истории Халифата" в качестве пособия для студентов.

Об ученом

Олег Большаков родился 3 июня 1929 года в Твери, а в 1946 году поступил на восточный факультет Ленинградского государственного университета. В студенческие годы Большаков интересовался изучением арабоязычных источников по истории Ближнего Востока и Средней Азии домонгольского времени, а также восточной археологией. В 1954 году он защитил кандидатскую диссертацию в аспирантуре Государственного Эрмитажа.

В течение следующих 12 лет Большаков работал в отделе Советского Востока Эрмитажа и в секторе археологии Средней Азии и Кавказа Ленинградского отделения Института археологии АН СССР, где он приобрел опыт полевой археологической работы.

С октября 1966 по январь 2016 года Большаков работал в ИВР РАН. В институте он специализировался на изучении социально-экономических процессов и на феномене города на Востоке. В 1974 году он защитил докторскую диссертацию, а 1984 году вышла его монография о средневековом городе Ближнего Востока в домонгольский период (в 2001 году вышло второе издание). Как археолог он продолжал работать в составе Советской археологической экспедиции в Ираке.