Больницу в Ставрополе частично закрыли на карантин из-за коронавируса

СТАВРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Городская больница №3 в городе Ставрополе частично закрылась на карантин из-за предварительно подтвержденного коронавируса у одного из пациентов. Об этом во вторник сообщили в оперативном штабе региона по противодействию распространению коронавируса.

"Городская больница №3 Ставрополя в соответствии с предписанием Роспотребнадзора частично уходит на карантин. У одного из пациентов, который получал лечение в медучреждении, предварительно положительный диагноз на коронавирус. Приостанавливают прием пациентов хирургическое и реанимационное отделения", - говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

По информации оперативного штаба пациенты, завершающие лечение, будут выписаны из больницы после получения двух отрицательных тестов на коронавирус. На время карантина пациентов соответствующего профиля будут перенаправлять в другие медицинские учреждения.

В Ставропольском крае зарегистрировано 266 случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся восемь пациентов, 41 человек находится в состоянии средней степени тяжести. За все время в крае после выздоровления выписаны из больниц 37 человек, четверо умерли.