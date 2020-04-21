В Минприроды считают, что отсрочка оплаты за вывоз ТКО для РПЦ должна быть в рамках закона

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минприроды России придерживается позиции, что предоставление отсрочки по выплате коммунальных услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) для церквей в связи со снижением пожертвований на фоне пандемии должно происходить в рамках существующего законодательства, а не в исключительном порядке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее издание РБК сообщило, что патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса. В сообщении отмечается, что копия письма от 9 апреля есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

"Ответ на письмо в части оплаты вывоза ТКО был дан на основании норм федерального законодательства действующего и обязательного для всех юридических лиц. Запрашиваемая отсрочка, новые условия правовых отношений, в соответствии с законом РФ может быть согласована сторонами и должна быть зафиксирована в дополнительном соглашении участников договора, т.е. юрлица и регоператора, о чем и были даны пояснения от министерства", - сообщил собеседник агентства.

Министерство придерживается позиции, что строгое следование нормам федерального закона распространяется на любые учреждения, в том числе религиозные. ТАСС направил запрос в РПЦ по этой ситуации.