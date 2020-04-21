"Яндекс.Такси" запустил бесплатную доставку доноров до центров сдачи крови в 21 городе

"Проект по бесплатной перевозке доноров уже действует в 21 городе России: Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Махачкале, Нальчике, Самаре, Кемерове, Саранске, Барнауле, Уфе, Саратове, Владимире, Краснодаре, Улан-Удэ, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Казани, Петрозаводске, Ростове-на-Дону и Горно-Алтайске", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе отметили, что инициатива, которая реализуется в партнерстве с донорской ассоциацией DonorSearch.org, является частью проекта "Яндекса" "Помощь рядом". "Яндекс" предоставляет ассоциации промокоды на бесплатные поездки в такси, которые передаются центрам сдачи крови. Последние, в свою очередь, отправляют их донорам. Промокод необходимо ввести в мобильном приложении "Яндекс.Такси" в разделе "Скидки" перед вызовом машины по адресу выбранного центра.

Для оплаты поездок врачей, социальных работников и доноров "Яндекс" запустил форму для пожертвований на странице help.yandex.ru. С ее помощью любой человек или организация могут перечислить средства, которые пойдут на финансирование проекта, отметили в пресс-службе.

Помощь рядом - социальный проект "Яндекса". Он был запущен для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта компания организует поездки медицинских работников на вызовы на дому, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.

"Яндекс" направил 250 млн рублей на реализацию проекта. Средства пошли на переоборудование машин, их регулярную дезинфекцию, оплату услуг водителей и другие расходы, необходимые для обеспечения безопасности здоровья водителей, врачей и социальных работников.