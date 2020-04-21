{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"Яндекс.Такси" запустил бесплатную доставку доноров до центров сдачи крови в 21 городе

Инициатива реализуется в партнерстве с донорской ассоциацией DonorSearch.org

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Компания "Яндекс.Такси" осуществляет бесплатную доставку доноров в центры сдачи крови в 21 городе России, говорится в сообщении компании.

"Проект по бесплатной перевозке доноров уже действует в 21 городе России: Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Махачкале, Нальчике, Самаре, Кемерове, Саранске, Барнауле, Уфе, Саратове, Владимире, Краснодаре, Улан-Удэ, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Казани, Петрозаводске, Ростове-на-Дону и Горно-Алтайске", - говорится в распространенном сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В пресс-службе отметили, что инициатива, которая реализуется в партнерстве с донорской ассоциацией DonorSearch.org, является частью проекта "Яндекса" "Помощь рядом". "Яндекс" предоставляет ассоциации промокоды на бесплатные поездки в такси, которые передаются центрам сдачи крови. Последние, в свою очередь, отправляют их донорам. Промокод необходимо ввести в мобильном приложении "Яндекс.Такси" в разделе "Скидки" перед вызовом машины по адресу выбранного центра.

Для оплаты поездок врачей, социальных работников и доноров "Яндекс" запустил форму для пожертвований на странице help.yandex.ru. С ее помощью любой человек или организация могут перечислить средства, которые пойдут на финансирование проекта, отметили в пресс-службе.

Помощь рядом - социальный проект "Яндекса". Он был запущен для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта компания организует поездки медицинских работников на вызовы на дому, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.

"Яндекс" направил 250 млн рублей на реализацию проекта. Средства пошли на переоборудование машин, их регулярную дезинфекцию, оплату услуг водителей и другие расходы, необходимые для обеспечения безопасности здоровья водителей, врачей и социальных работников.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Вывозные рейсы из Москвы в Тель-Авив состоятся 23 и 28 апреля
Посольство Израиля просит уточнять все данные о рейсе на сайте компании Israir
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС