Общежитие калужского музея "Этномир" закрыли на карантин из-за 38 случаев коронавируса

ТАСС, 21 апреля. Общежитие в этнографическом парке-музее Калужской области "Этномир" закрыто на карантин после того, как в нем подтвердилось 38 случаев заражения коронавирусом. Об этом ТАСС во вторник сообщила и. о. министра здравоохранения Калужской области Наталья Огородникова.

"Общежитие в "Этномире" закрыто. На карантине 94 человека, на сегодняшний день подтверждено 38 случаев заболевания", - сказала она.

Первым заболевшим был кондитер, уточнила Огородникова. Изолированные чувствуют себя удовлетворительно. Люди, находящиеся в изоляции, обеспечены питанием, ежедневным медицинским наблюдением. После карантина помещения будут дезинфицированы под контролем регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно информации на сайте музея, "Этномир" - это самый большой этнографический парк-музей России, где на площади 140 га представлены архитектура, национальная кухня, ремесла, традиции и быт практически всех стран. Каждой стране отведен своеобразный "культурный заповедник" - этнодвор.

В Калужской области, по данным регионального оперативного штаба, за сутки выявлено 72 заразившихся коронавирусной инфекцией, общее число достигло 330 человек. Из них восемь человек умерли, девять выздоровели и были выписаны.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.