Отделение онкодиспансера Белгорода закрыли на карантин из-за коронавируса у пациентов

КУРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Хирургическое отделение онкологического диспансера в Белгороде закрыли на карантин после того, как анализы подтвердили наличие коронавируса у 16 пациентов и девяти медработников. Их самочувствие хорошее, врачи в условиях карантина продолжают работу, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе региона.

"Пациентка хирургического отделения онкодиспансера после лечения обратилась к семейному врачу, пожаловавшись на ухудшение самочувствия. Ей провели анализ на COVID-19, который дал положительный результат. Хирургическое отделение закрыто на карантин. В контакте с инфицированной находились 29 пациентов, у 16 из них выявлен положительный анализ на коронавирус", - сказали в оперштабе.

Кроме того, наличие коронавируса подтвердилось у девяти медработников отделения, в том числе одного из врачей, он проходит лечение в городской больнице №2. Еще восемь медработников, как и заразившиеся пациенты, переносят коронавирус в легкой форме и продолжают работу в условиях карантина. Как отметили в областном оперштабе, онкодиспансер закрывать не планируется.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.