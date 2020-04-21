Агентство развития Мончегорска в Мурманской области должно заработать летом 2020 года

МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Агентство развития Мончегорска (АРМ), создаваемое властями моногорода при поддержке "Норникеля" и Благотворительного фонда Владимира Потанина, должно приступить к работе в Мурманской области летом 2020 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава Мончегорска Дмитрий Староверов.

"Агентство должно начать свою деятельность летом 2020 года, сейчас формируется команда, мы ищем талантливых людей, способных генерировать и воплощать в жизнь самые смелые идеи", - сказал Староверов.

По информации "Норникеля", главная задача АРМ - создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально-экономического развития города и реализация проектов экономической диверсификации и преобразования городского пространства. Подобное Агентство с 2017 года действует в Норильске (Красноярский край), в Никеле Мурманской области в 2019 году создана похожая структура - "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа".

"Они отлично справляются со своей главной целью - придать новый импульс развития моногороду, показать жителям новые возможности и помочь их реализовать. В результате город становится современнее, активнее, удобнее. Это именно те качества, которые "Норникель" как градообразующая компания вместе с региональными властями хочет и готова развивать. Мы приветствуем создание Агентства в Мончегорске, и готовы использовать весь наш опыт для того, чтобы АРМ принесло городу максимальную пользу", - прокомментировала директор департамента социальной политики "Норникеля" Светлана Ивченко.

Ожидаемый бюджет АРМ как проекта, по словам главы Мончегорска, - около 100 млн рублей в год. Основными направлениями его деятельности станут: инвестиции, бизнес, туризм и социокультурные проекты.

"Норникель" много делает для поддержки социальных проектов, но нам не хватает так называемого альтернативного бизнеса, внутреннего, который, в том числе создаст конкуренцию по рабочим местам, разовьет новые, мало задействованные сферы, например, даст импульс развития туристическому бизнесу. Потенциал у нас большой: есть горнолыжный склон, единственный комфортный выход в озеро Имандра, пологий выход в горный массив Хибин, где создается национальный парк. Эти направления туризма надо развивать", - рассказал Староверов.

О Мончегорске

Мончегорск появился в 30-е годы ХХ века в период индустриализации страны, сначала как рабочий поселок при комбинате "Североникель", в 1937 году приобрел статус города. Население - более 40 тыс. человек, он расположен в 146 км от Мурманска в южном направлении. Градообразующим предприятием является АО "Кольская ГМК" - дочернее предприятие ПАО "ГМК "Норильский никель" - ведущий производственный комплекс Мурманской области, созданный на базе старейших предприятий - комбинатов "Североникель" и "Печенганикель", представляет собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов.