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В Минстрое рассказали, кто принимает решение об отсрочке коммунальных платежей для РПЦ

По данным ведомства, Русская православная церковь может договориться об этом с ресурсоснабжающими организациями

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь, которая ранее направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой об отсрочке платежей за коммунальные услуги для храмов, может договориться об этом с ресурсоснабжающими организациями, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минстроя.

Ранее РБК сообщило, что патриарх Кирилл попросил премьер-министра отсрочить выплаты коммунальных услуг для церквей из-за снижения пожертвований в условиях распространения коронавируса. По данным издания, Мишустин перенаправил письмо в профильные ведомства, включая Минстрой.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, министерство получило письмо РПЦ и направило ответ о том, что решение о предоставлении отсрочки потребителям энергетических и коммунальных ресурсов может быть принято по соглашению сторон исходя из условий заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов.

"Механизмы предоставления отсрочки исполнения обязательств по оплате коммунальных и энергетических ресурсов предусмотрены положениями отраслевого законодательства. Существующие договорные конструкции предполагают оплату коммунальных услуг с отсрочкой или рассрочкой на необходимый период по соглашению с ресурсоснабжающими организациями на основании обращения потребителей", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В Минстрое добавили, что внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации в связи с предоставлением отсрочки оплаты коммунальных ресурсов не требуется. "По информации ресурсоснабжающих организаций, уже сложилась практика заключения с потребителями таких дополнительных соглашений к договорам на поставку коммунальных ресурсов в связи с введением мер, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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