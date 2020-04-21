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ЦОДД Москвы выявил 21 апреля около 250 тыс. водителей без цифровых пропусков

Им отправят напоминания о необходимости получения пропусков

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) отправит 250 тыс. автомобилистам в Москве напоминания о необходимости получения цифровых пропусков, так как они в течение дня были замечены на дорогах города без них. Об этом сообщили во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

С 22 апреля для контроля соблюдения пропускного режима в столице при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

"ЦОДД отправит 250 тыс. автомобилистов напоминания о необходимости получения цифровых пропусков. Именно столько нарушителей, передвигающих по Москве без пропусков, мы выявили сегодня", - говорится в сообщении департамента. 

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