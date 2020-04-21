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Пандемия коронавируса нового типа

Разработанную в Оксфорде вакцину от коронавируса начнут испытывать на людях с 23 апреля

Испытания будут проводить на добровольцах

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Команда исследователей из Оксфордского университета, разработавшая вакцину от коронавируса, на этой неделе приступит к испытаниям препарата на добровольцах. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Лондоне глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

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"Могу объявить, что вакцина, разработанная в рамках Оксфордского проекта, будет испытываться на людях, начиная с этого четверга. В обычных условиях на то, чтобы достичь данного этапа, ушли бы годы. Я горжусь проделанной к настоящему моменту работой", - отметил министр.

Он также объявил, что два наиболее многообещающих британских проекта по созданию вакцины получат от правительства дополнительное финансирование. Ученым из Оксфордского университета на проведение испытаний их препарата выделено £20 млн ($24,5 млн по текущему курсу), а команда из Имперского колледжа Лондона, где на животных проводятся клинические испытания другого прототипа вакцины, получила £22,5 млн ($27,6 млн). Ожидается, что испытания второй британской вакцины на добровольцах начнутся в июне.

Британское правительство также ведет переговоры с фармацевтическими компаниями, чтобы зарезервировать производственные мощности на случай, если ученые добьются успеха, доказав эффективность и безопасность своих препаратов.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, в мире сейчас разрабатывается 70 потенциальных вакцин от коронавируса. По оценкам экспертов, до того, как какой-либо из препаратов докажет свою эффективность, пройдет испытания и поступит в производство и продажу, остается около года. В Оксфордском университете в настоящий момент разрабатывается вакцина на основе рекомбинантного вирусного вектора. Как сообщили ранее руководители проекта, они рассчитывают только к сентябрю получить данные об эффективности вакцины, однако уже разместили заказ на производство препарата, чтобы в случае успеха британское правительство к осени имело в своем распоряжении по крайней мере 1 млн доз.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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