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Пандемия коронавируса нового типа

Вывозные рейсы из Москвы в Тель-Авив состоятся 23 и 28 апреля

Посольство Израиля просит уточнять все данные о рейсе на сайте компании Israir

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс по маршруту Москва - Тель-Авив состоится 23 апреля, аналогичный полет 28 апреля также не отменен. Об этом сообщило во вторник посольство Израиля в РФ.

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"На основании последней информации от компании Israir, 23 апреля состоится полет по маршруту Москва - Тель-Авив. Все данные просим уточнять и перепроверять на сайте и/или в представительствах компании", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook. "Рейс на 28 апреля также не отменен", - добавили в диппредставительстве.

Ранее посольство Израиля в РФ информировало о переносе даты вывозного рейса Israir из Москвы в Тель-Авив с 23 на 28 апреля.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Теги
РоссияИзраильПандемия коронавируса нового типа
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