Джонсон сообщил Трампу, что идет на поправку после болезни

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил президенту США Дональду Трампу в телефонном разговоре, что чувствует себя лучше после болезни, и обсудил сотрудничество в борьбе с пандемией в рамках G7 и G20. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Премьер-министр рассказал, что чувствует себя лучше и находится в процессе выздоровления. Президент Трамп и премьер-министр Джонсон подтвердили свое тесное сотрудничество в рамках G7 и G20, направленное на то, чтобы вновь открыть экономики стран мира и обеспечить, чтобы медицинская помощь и припасы были предоставлены всем нуждающимся", - сообщил он.

Телефонный разговор с Трампом стал первым официальным мероприятием в программе Джонсона с того момента, как 5 апреля он был госпитализирован с болезнью, вызываемой коронавирусом нового типа. В больнице глава правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии, и с тех пор восстанавливается в загородной резиденции Чекерс.