{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Джонсон сообщил Трампу, что идет на поправку после болезни

Стороны обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией в рамках G7 и G20

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил президенту США Дональду Трампу в телефонном разговоре, что чувствует себя лучше после болезни, и обсудил сотрудничество в борьбе с пандемией в рамках G7 и G20. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Премьер-министр рассказал, что чувствует себя лучше и находится в процессе выздоровления. Президент Трамп и премьер-министр Джонсон подтвердили свое тесное сотрудничество в рамках G7 и G20, направленное на то, чтобы вновь открыть экономики стран мира и обеспечить, чтобы медицинская помощь и припасы были предоставлены всем нуждающимся", - сообщил он.

Телефонный разговор с Трампом стал первым официальным мероприятием в программе Джонсона с того момента, как 5 апреля он был госпитализирован с болезнью, вызываемой коронавирусом нового типа. В больнице глава правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии, и с тех пор восстанавливается в загородной резиденции Чекерс.

Теги
СШАВеликобританияТрамп, ДональдДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Особый режим передвижения из-за пандемии ввел каждый второй регион России
Некоторые регионы ограничили въезд в отдельные населенные пункты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС