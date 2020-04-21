Заявки на получение единой карты петербуржца подали 500 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Заявления на выдачу единой карты петербуржца (ЕКП) подали 500 тыс. человек, сообщил во вторник председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко в ходе заседания городского правительства.

Прием заявлений на выдачу ЕКП начался 6 мая прошлого года. Карту выдают три банка: ВТБ, банк "Санкт-Петербург" и Сбербанк. В прошлом году городские власти заявляли о планах выдать около 2 млн ЕКП за два-три года.

"На сегодняшний день свое желание стать владельцами карты уже высказали более 500 тыс. человек <…> Каждую неделю около 10-12 тыс. заявлений поступают на оформление карты", - сказал он.

Обладатели многофункциональной именной карты будут иметь доступ к государственным и коммерческим услугам и сервисам, получать на нее зарплату и все виды бюджетных выплат. Она может использоваться как платежная карта, также есть опция записи на нее проездного билета. Карта выпускается на базе национальной платежной системы "Мир".

По словам Москаленко, в настоящее время среди партнеров проекта - 975 магазинов продовольственного ритейла, 572 аптеки, 120 кафе и ресторанов, 63 учреждения культуры, 58 театральных касс, 90 магазинов для детей, 36 спортивных организаций. "В совокупности 2 697 адресов, где горожанам предоставят скидки и бонусы по этой карте", - уточнил чиновник.

Сейчас карта включает четыре основных приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронную подпись. Для оформления необходимо лично обратиться в отделение одного из банков-партнеров проекта с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС. Карта оформляется в течение двух недель.