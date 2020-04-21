В Северной Осетии усилят разъяснительную работу по самоизоляции

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил необходимость усиления разъяснительной работы с населением по самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики по итогам рабочего совещания с руководством региона.

"Подчеркивалась важность усиления разъяснительной работы с населением и говорилось о том, что эффективность предпринимаемых мер напрямую зависит от слаженных действий органов исполнительной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества", - говорится в сообщении.

Битаров нацелил участников совещания на то, что нужно "дойти до каждого жителя республики, неукоснительно соблюдать требования самоизоляции и качественно выполнять весь комплекс карантинных мероприятий".

Он отметил, что оперативная обстановка в республике является стабильной и находится под полным контролем. Обеспечен надлежащий уровень общественного правопорядка и безопасности граждан региона.

В понедельник у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требующие отмены режима самоизоляции. В пресс- службе главы и правительства республики подтвердили, что глава республики, а также руководство администрации и депутаты вышли к собравшимся на площади, позже было принято решение создать инициативную группу из числа активистов. В администрации заверили, что жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь, первые выплаты уже начались.

В Северной Осетии до 30 апреля объявлен режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В республике зафиксировано 211 случаев заражения новым коронавирусом, двое умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 075 человек.