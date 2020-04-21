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ФАС временно приостановила рассмотрение дела о федеральном перечне учебников

Минюст проводит экспертизу проекта приказа об утверждении федерального перечня учебников

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба приостановила рассмотрение дела в отношении Минпросвещения, связанного с федеральным перечнем учебников, сообщили во вторник ТАСС в ведомстве.

"Антимонопольное ведомство приостановило рассмотрение дела в отношении Министерства просвещения РФ на период проведения Минюстом России экспертизы проекта приказа об утверждении федерального перечня учебников, подготовленного взамен приказа № 345", - сообщил представитель пресс-службы.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа Минпросвещения, в рамках которого министерство планирует отменить утвержденный в декабре 2018 года федеральный перечень учебников и сформировать новый.

Действующий федеральный перечень учебников был утвержден Минпросвещения в конце 2018 года (приказом от 28 декабря 2018 г. № 345), его сократили с 1 370 до 863 наименований. В список вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу. В итоге лидерами по представленным наименованиям в федеральном перечне учебников стали издательство "Просвещение" (573 наименования) и корпорация "Российский учебник" (издательство "Дрофа", издательская группа "Вентана-граф", издательство "Астрель" - 256 наименований).

В середине апреля 2019 года ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники. Затем ведомство продлило срок исполнения предупреждения. В августе стало известно, что ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении министерства в связи с новым перечнем учебников.

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