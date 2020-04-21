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Пандемия коронавируса нового типа

Врач рассказал, для кого коронавирус наиболее опасен

В группе риска - люди с диабетом, ожирением, болезнями легких и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил вирусолог Александр Семенов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Половина людей, умерших от коронавируса, имела три и более хронических заболевания. В факторе риска люди с диабетом, ожирением, болезнями легких и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

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"Установлено: половина погибающих от коронавируса имеет три и более хронических заболевания. Диабет и ожирение (не пара лишних килограммов, а именно ожирение) - это серьезный фактор риска, так же как обструктивная болезнь легких, заболевания сердечно-сосудистой системы. Каждый четвертый летальный исход - у больного с двумя сопутствующими заболеваниями", - сказал он в интервью, размещенном во вторник в "Российской газете".

По словам Семенова, потому пожилые люди и гибнут чаще, так как с возрастом накапливаются болезни, а иммунитет ослабевает.

"Любители фастфуда и картошки фри подвергают себя огромному риску - если заразятся, мало надежды, что отделаются легким испугом", - отметил вирусолог. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 642 и сейчас составляет 52 763 человека во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 3 873 человека, 456 пациентов умерли. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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