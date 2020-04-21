Воробьев сообщил, что абсолютное большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья сообщили, что абсолютное большинство людей в Подмосковье соблюдают режим самоизоляции. Об этом во вторник сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Статистика говорит, что абсолютное большинство людей соблюдают самоизоляцию. Мы стараемся держать индекс выше трех, специально работаем над этим, стараемся жителей убедить, что это важно и необходимо сейчас", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, режим самоизоляции "позволяет сдержать рост количества заболеваний по экспоненте". "Благодаря тому, что люди остаются дома, активность [вируса] снижена. Рост [числа заразившихся] составляет 12 - 14 - 15% день ото дня, нам нужно упасть ниже 10%. Нам нужно добиться показателей, когда количество выписываемых пациентов будет равняться по крайней мере числу тех, у кого выявляется заболевание. Пока у нас баланс отрицательный, госпитализируем больше", - добавил губернатор.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.