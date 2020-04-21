Власти Подмосковья не исключают продления режима самоизоляции на период майских праздников

"Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям", - ответил Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на майские праздники.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Режим всеобщей самоизоляции может при необходимости быть продлен на майские праздники, об этом сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"У нас, по данным УВД, где-то порядка, в разные дни, от 1,5 до 2 млн дачников. Максимальная численность, которая возможна - от 2 до 4 [млн человек], в зависимости от того, в каком составе семья выезжает. Поэтому дачники - это известная тема в Подмосковье, дачники едут к себе домой. Поэтому мы предусмотрели и усиленные бригады скорой помощи, и все, что связано с оборотом твердых бытовых отходов, газ, электричество, канализация. Все эти бытовые вещи должны соответствовать той нагрузке, которая сегодня существует", - добавил он.

По словам Воробьева, положительная динамика от введения режима самоизоляции ожидается в течение ближайших трех недель. "Ясно, что это нелегкая прогулка [соблюдение режима самоизоляции], и вот неделя - две - три мы, конечно, будем видеть улучшения благодаря нашему поведению, ответственному поведению", - сказал Воробьев

Губернатор также отметил заметный эффект от введения пропускной системы в регионе на всех видах общественного транспорта. "Мы видим эффект на железнодорожном транспорте, автобусах, везде в Подмосковье мы видим эффект от пропускной системы, которую сопровождают сотрудники полиции", - сказал он.

Воробьев назвал пропускную систему вещью "весьма неприятной, но необходимой", заметив, что она стала ужесточением режима самоизоляции, введенного для профилактики распространения коронавирусной инфекции в регионе. "Ужесточение пропускного режима налицо, а из дома выходит только тот, кому необходимо",- подчеркнул он.

Губернатор сообщил, что власти региона будут выявлять водителей без цифровых пропусков преимущественно в городах из-за большой территории и нехватки дорожных камер. "У нас нет такого количества камер, такой оснащенности. Потому что... [площадь] Московской области в 18 раз больше, чем Москвы, поэтому у нас все гораздо сложнее, в том числе и огромное количество федеральных трасс с транзитным транспортом. Поэтому мы работаем в городах, адресно и аккуратно объясняя, что если ты выехал из дома, то у тебя должен быть QR-код. Камеры тоже есть, ими пользуются в городах, что позволяет измерять процент самоизоляции", - сказал он.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 5 959 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 49 человек. Выздоровели и выписались 186 человек.