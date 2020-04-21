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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Карелии готов ужесточить режим на майские праздники и отменить поездки на дачи

По словам Артура Парфенчикова, республика ни дня не продержалась без новых случаев коронавируса

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков предупредил об ужесточении режима самоизоляции на майские праздники из-за распространения коронавируса в регионе и игнорирования жителями карантинных мер. Об этом во вторник он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Видимо, не все еще понимают серьезность угрозы, которую несет в себе новая инфекция. Сегодня обратил внимание, как много людей на улицах и во дворах. О самоизоляции они словно и не слышали! В Москве с ее населением, многократно превышающим численность жителей Карелии, индекс самоизоляции выше, чем у нас! <…> Если мы сейчас будем игнорировать правила самоизоляции, то нас определенно ждет всплеск заболеваемости. И тогда уж точно не то что о послаблениях думать забудем, но придется применять еще более жесткие меры. Впереди - майские праздники, но как бы не пришлось отменять все поездки на дачи", - написал Парфенчиков.

Он отметил, что республика ни дня не продержалась без новых случаев коронавируса. "Только что стало известно, что COVID-19 подтвержден еще у пяти человек. Двое из них - немолодая супружеская пара из Кондопоги. Муж недавно вернулся из Санкт-Петербургского центра травматологии. Сейчас он вместе с супругой проходит лечение в республиканской инфекционной больнице. Коронавирус обнаружен также у 88-летней жительницы Сегежи, ее госпитализировали в главный центр на базе госпиталя для ветеранов. Еще два случая - в Петрозаводске: у 66-летнего пенсионера и у 39-летней женщины, вернувшейся из Москвы", - проинформировал глава региона, призвав немного потерпеть, чтобы как можно быстрее вернуться к обычной жизни.

Таким образом в Карелии на вечер 21 апреля - 35 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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