Таксисты попросили Собянина помочь с организацией выдачи масок водителям

МОСКВА, 21 апреля. /ТАCC/. Водители такси обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь организовать централизованную выдачу масок и средств защиты во время пандемии коронавируса. Соответствующее письмо градоначальнику направил Общественный совет по развитию такси, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Большинство водителей не могут купить маски ввиду их физического отсутствия. Уважаемый Сергей Семенович, просьба оказать содействие в организации единого механизма выдачи масок и средств защиты для водителей такси, имеющих разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", - говорится в письме.

Согласно требованию Роспотребнадзора, водители такси должны носить маски, меняя их каждые три часа. Также необходимо иметь в наличии антисептики и обрабатывать салон своих машин.

В организации пояснили, что в среднем водителю нужно 4-5 масок на одну рабочую смену, что увеличивает его расходы на 200-250 рублей в сутки, а при падении спроса более чем на 50% данные расходы избыточны.

"Сейчас все сферы пострадали от угрозы развития новой коронавирусной инфекции, но нужно максимально оказать поддержку таксомоторным компаниям и водителям, которые ежедневно находятся на передовой и перевозят пассажиров, медиков, представителей других важных сфер, которые в эти дни работают. Поэтому любые требования к водителям должны быть оправданы и каждый должен иметь возможность их выполнить", - говорится в тексте письма.

"Мы поддерживаем предложение Общественного совета, оно вызвано реальным запросом со стороны представителей отрасли, которые выполняют важную задачу по перевозке различных категорий граждан, в том числе медработников. Таксомоторные перевозки имеют важное значение для туристической сферы, нам нужно сохранить все организации, профессиональных водителей и создавать условия для их бесперебойной работы и безопасности. Стоит еще принять комплекс мер по поддержке отрасли, возможно, освободить от оплаты парковочных мест. Мы будем предметно заниматься данными вопросами с участием наших партнерских организаций", - отметил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, слова которого приводятся в пресс-релизе организации.