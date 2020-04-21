В Петербурге будут проводить 100 голосований в год по выбору проектов благоустройства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют проводить около 100 голосований в год по выбору проектов для благоустройства с помощью системы "Городской диалог". Об этом сообщил во вторник председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко на заседании городского правительства.

"Через систему "Городской диалог" люди смогут голосовать, выбирать проекты [благоустройства], которые будут реализовываться в рамках программы "Родной район. Твой бюджет" <…> По районным проектам - жители района, по городским - все жители города. Каждую неделю будет запускаться новое голосование, два опроса - срок голосования две недели, за год в городе будет проходить около 100 голосований <…> Вся система "Городской диалог" построена с использованием технологии блокчейн, поэтому достоверность результатов 100%", - сказал Москаленко.

Он уточнил, что результаты голосований будут общедоступны. Технология блокчейн (распределенный реестр) - это база данных без единого центра управления, информация в нем хранится на синхронизированных между собой элементах системы - сетевых узлах и устройствах, которые обновляются одновременно. Обновление реестра происходит, только если большинство участников подтвердит актуальность данных и "согласится" с изменениями.

Система "Городской диалог" реализована на платформе Единой карты петербуржца, которая предоставляет доступ к государственным и коммерческим услугам и сервисам, позволяет получать на нее зарплату и все виды бюджетных выплат. Она может использоваться как платежная карта, также есть опция записи на нее проездного билета. Карта выпускается на базе национальной платежной системы "Мир".