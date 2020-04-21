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Пандемия коронавируса нового типа

Фармзавод Ставрополья увеличил выпуск препарата, входящего в протокол лечения коронавируса

До конца апреля суммарно планируется выпустить 170 тыс. упаковок гидроксихлорохина

СТАВРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Фармацевтический завод "Биоком" (входит в АФК "Система") в городе Ставрополе увеличил выпуск противомалярийного препарата "Гидроксихлорохин", входящего в протокол лечения новой коронавирусной инфекции. Ежесуточный выпуск препарата превысит годовые значения, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе предприятия.

"Сейчас все мощности завода направлены на закрытие потребности государства в данном препарате. Ранее производилось около 4 тыс. упаковок препарата в год, сейчас производится около 25 тыс. упаковок в сутки. До конца апреля суммарно планируется выпустить 170 тыс. упаковок гидроксихлорохина", - сказала представитель предприятия.

Как пояснили журналистам в пресс-службе компании, завод является единственным российским предприятием, имеющим регистрационное удостоверение на выпуск гидроксихлорохина. Основная сложность, связанная с увеличением объемов производства, заключается в дефиците субстанции.

"За субстанцию гидроксихлорохина сегодня конкурируют ведущие страны мира, нам удалось выкупить и доставить в Россию партию, из которой уже запущено производство препарата, а также зарезервировать объем сырья на май, но ситуация с поставкой субстанции все еще остается нестабильной", - цитирует пресс-служба гендиректора ЗАО "Фарм-центр" Сергея Клыкова.

ЗАО "Биоком" производит 30 наименований препаратов, из которых 16 входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Предприятие расположено в Ставрополе, управляющей организацией является ЗАО "Фарм-центр". На заводе созданы запасы препаратов, что позволяет перевести все мощности на выпуск гидроксихлорохина. После закрытия необходимой потребности, завод постепенно перейдет на работу в обычном режиме.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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