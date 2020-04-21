В Нидерландах продлили запрет на массовые мероприятия до 1 сентября

ГААГА, 21 апреля. /ТАСС/. Запрет на массовые мероприятия, ранее действовавший в Нидерландах до 1 июня, теперь продлен до 1 сентября. О принятии соответствующего решения объявил во вторник на пресс-конференции голландский премьер-министр Марк Рютте.

Ограничения в числе прочего коснутся крупных летних музыкальных фестивалей, а также спортивных соревнований. Из-за коронавируса в этом году не будет доигран чемпионат Нидерландов по футболу. "Да, это грустная новость, - подчеркнул глава голландского правительства. - Но нам необходимо пожертвовать этими мероприятиями. Надеюсь и ожидаю, что люди понимают это".

По данным информационного портала NU.nl, оставшиеся матчи не могут быть доиграны даже в отсутствии зрителей. На данный момент в голландском чемпионате сыграно 26 из 34 туров. Первое место разделяют клубы "Аякс" и "АЗ Алкмар", набравшие по 56 очков, за ними следуют "Фейенорд" и ПСВ.

Голландский футбольный союз пока не определился с тем, как определять чемпиона, кому достанутся места в европейских турнирах и будут ли команды, занимающие последние строчки, отправлены в дивизион ниже.

Другие решения

Как и ожидалось, Рютте объявил о том, что начальные школы откроются 11 мая, причем занятия будут проводиться в сокращенных в два раза группах, то есть одну половину дня уроки будут проводиться для одной половины класса, а другую половину дня - для другой. Средние школы, возможно, откроются 1 июня.

Детям в возрасте до 12 лет разрешено заниматься групповыми видами спорта без ограничений, подросткам от 12 до 18 лет разрешено заниматься групповыми видами спорта при условии, что между участниками всегда будет соблюдаться дистанция в 1,5 метра.

Остальные ограничения и рекомендации сохраняют силу до 19 мая включительно. Останутся закрытыми все образовательные и культурно-развлекательные учреждения, спортзалы и спортклубы, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты, массажные салоны. Жителям страны по-прежнему рекомендовано оставаться дома, по возможности работать удаленно, соблюдать дистанцию 1,5 м друг от друга на улице и в магазинах, а также не выезжать в другие страны без крайней необходимости.

О дальнейших решениях на этом направлении правительство должно будет объявить не позднее 12 мая.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен более чем у 34 тыс. человек, умерли свыше 3,9 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.