Особый режим передвижения из-за пандемии ввел каждый второй регион России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти 44 из 85 регионов России к вечеру вторника ввели особый режим передвижения из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Часть из них ограничила въезд в отдельные населенные пункты, некоторые пересмотрели условия передвижения по территории всего субъекта, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов.

Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ. В большинстве субъектов он действует для граждан всех возрастов, в некоторых - только для отдельных групп, например лиц старше 65 лет. Случаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах России.

В части субъектов устанавливают ограничения именно для тех населенных пунктов, где выявлены очаги заражения. Например, со вторника въезд в Турочакский район Республики Алтай и выезд из него запрещен для всех, кроме местных жителей, после обнаружения вируса у двух работавших там строителей.

При этом власти Республики Коми, которая находится на пятом месте в РФ по числу инфицированных (507), ограничат въезд в Воркуту, Ухту, Усинск и Печору, где еще не зафиксированы случаи заражения. По словам врио главы республики Владимира Уйбы, эта вынужденная мера позволит сохранить "стерильность" промышленных городов, где многие работают вахтовым методом.

Регионы вводят и другие транспортные ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. Так, в Мордовии с 22 апреля будет приостановлено пригородное железнодорожное пассажирское сообщение с соседними регионами страны, а с 23 апреля общественный транспорт в Саранске будет ходить только с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00. Власти Чукотки ранее ограничили пассажирское авиасообщение, которое особенно важно для региона из-за больших расстояний и сложных климатических условий.

Кроме того, почти половина субъектов РФ ввела справки, маршрутные листы или иные обязательные документы для передвижения. При этом все больше регионов внедряют электронные пропуска - со вторника такая система начала действовать в Краснояском крае. Ранее она была запущена в Приморье, Москве и Московской области, части Поволжья и других субъектах. Регионы применяют и другие меры контроля: например, в Кузбассе используют информационную систему, которая позволяет отслеживать соблюдение самоизоляции с помощью геолокации.

О режиме повышенной готовности

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности. В течение трех дней практически все регионы России ввели аналогичные ограничения.

Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. При этом в некоторых из них ограничения действуют только для определенной части населения, например, для лиц старше 65 лет и групп риска. В части субъектов помещают на карантин тех, кто прибывает из других регионов страны.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.