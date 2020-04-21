Аксенов сообщил, что самоизоляцию приезжающих в Крым продлят на майские праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма в период майских праздников из-за коронавируса продолжат анкетировать и обяжут самоизолироваться всех туристов, прибывающих на полуостров из других регионов России, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

Для недопущения распространения коронавируса в регионе обязали всех граждан не покидать места проживания без острой необходимости до 30 апреля. С 9 апреля также все прибывающие в Республику Крым из других регионов России должны самоизолироваться на 14 дней, а при отсутствии условий для самоизоляции они будут отправляться в обсерватор. Аксенов в понедельник попросил жителей других регионов РФ воздержаться от поездок на полуостров на фоне ситуации с коронавирусом.

"Все вновь прибывшие будут обязаны дать подписку в аэропорту или на Крымском мосту, что они будут в добровольной самоизоляции 14 дней по конкретному адресу и телефону, чтобы мы могли проверить их местонахождения", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос ведущего, не опасается ли он притока туристов на майские праздники.

Глава Крыма отметил, что большинство зараженных коронавирусом на полуострове прибыли в Крым из других регионов. "Крым, который зависит от курортного сезона, вынужден оставаться в режиме самоизоляции, это наш единственный шанс предотвратить распространение эпидемии. По курортному сезону пока перспектива туманная, никаких гарантий не даем. Конечно, сейчас будем потихоньку разрешать работать различным отраслям, но при соблюдении мер эпидконтроля", - сказал он.

В Крыму из-за пандемии коронавируса нового типа до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в гостиницах и санаторно-курортных учреждениях, а со 2 апреля ограничен въезд по Крымскому мосту для всех, кроме жителей региона и граждан РФ, имеющих собственность на полуострове. По оценкам крымских властей, в апреле-мае 2020 года турпоток в регион может снизиться на 950 тыс. человек.