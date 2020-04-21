Власти Северной Осетии окажут поддержку семьям, потерявшим доходы из-за самоизоляции

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разработали и начали реализацию мер поддержки семей, а также субъектов малого и среднего бизнеса, потерявших доходы из-за режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил ТАСС во вторник глава республики Вячеслав Битаров.

"Разработан целый набор мероприятий, причем финансово подкрепленных, и мы уже к ним приступили... об этих мероприятиях мы постоянно информируем людей. На первой встрече с несколькими участниками акции мы подробно разъясняли суть предпринимаемых нами действий, чтобы не допустить снижения уровня жизни. В первую очередь это единовременная адресная помощь семьям, чьи доходы снизились из-за введения ограничительных мер. Министерство труда и социального развития уже приступило к выплатам", - сказал Битаров.

Кроме того, по его словам, в регионе оказывается действенная помощь малому и среднему бизнесу.

"Эти меры, насколько мне известно, в целом положительно оцениваются предпринимательским сообществом. Ведь выработанные на республиканском уровне механизмы поддержки, такие как снижение налоговой нагрузки, арендных платежей и т. д., направлены именно на решение проблем, а не на временную отсрочку их решения", - отметил глава Северной Осетии.

Он также добавил, что переговоры с участниками акции протеста были проведены в день митинга. "Важно было сразу же выстроить грамотный диалог, выслушать людей, понять их. Самоизоляция - это единственно верный и надежный способ, который не позволяет распространяться коронавирусу. В Северной Осетии, как и во всей стране проводятся ограничительные мероприятия. Фактически только таким способом можно уберечь людей от опасной инфекции", - сказал Битаров.

О ситуации в республике

В понедельник у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требующие отмены режима самоизоляции. В пресс-службе главы и правительства республики подтверждали, что глава республики, а также руководство администрации и депутаты вышли к собравшимся на площади, позже было принято решение создать инициативную группу из числа активистов. В администрации заверяли, что жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь, первые выплаты уже начались.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконной акцию протеста против режима самоизоляции, прошедшую во Владикавказе в понедельник. По его словам, подобные акции могут иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения. Песков отказался давать оценку протестам и выразил надежду, что жители региона смогут довести свои проблемы до сведения руководства региона в рамках спокойного диалога.

В Северной Осетии до 30 апреля действует режим самоизоляции. По состоянию на вторник в республике зафиксировано 211 случаев заражения новым коронавирусом, двое умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 075 человек.