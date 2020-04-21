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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье домочадцам заразившихся коронавирусом разрешили походы в ближайший магазин

Они также смогут вынести мусор или выгулять домашних животных

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Жители Московской области, проживающие вместе с заразившимися новой коронавирусной инфекцией, смогут с 22 апреля выходить из дома до ближайшего магазина, вынести мусор или выгулять домашних животных. Об этом сообщается в постановлении губернатора Подмосковья, опубликованном на сайте регионального правительства во вторник.

Согласно документу, людям, совместно проживающим с зараженными коронавирусом нового типа, с 22 апреля необходимо "соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания), а также выноса отходов до ближайшего места накопления отходов".

Отмечается, что при передвижении не допускается использование транспортных средств, за исключением передвижения в целях получения медицинской помощи.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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