Администрация Петербурга сообщила, что Беглов не заражен коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ежедневно проходит лабораторное обследование на наличие коронавирусной инфекции, результаты тестов отрицательные. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Он сдает тест ежедневно. Результат сегодняшнего утра был отрицательный", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос ТАСС о самочувствии губернатора после сообщении о госпитализации с симптомами ОРВИ главы городского комитета здравоохранения.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что его госпитализировали с симптомами ОРВИ, он продолжает работать удаленно. По его словам, все сотрудники комитета прошли тестирование на коронавирус, ежедневно утром и вечером проводится динамическое наблюдение за состоянием их здоровья. Совещания в комитете проводятся в дистанционной форме, контакты между сотрудниками сведены к минимуму.