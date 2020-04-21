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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Карелии поручил проверить меры безопасности на предприятиях в период пандемии

Ранее в регионе несколько раз уточняли условия работы магазинов в период режима повышенной готовности, так как ряд торговых точек продолжали продавать стройматериалы, садовый инвентарь, мебель, несмотря на запрет

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития Карелии проверит исполнение распоряжения главы республики предприятиями, которые должны соблюдать меры безопасности в период действия ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Об этом во вторник на своей странице "ВКонтакте" сообщил руководитель региона Артур Парфенчиков.

В Карелии несколько раз уточняли условия работы магазинов в период режима повышенной готовности, который действует в республике с 12 марта, так как ряд торговых точек продолжали продавать стройматериалы, садовый инвентарь, мебель, несмотря на запрет, ссылаясь на то, что в их ассортименте были товары первой необходимости. В результате в период введенных ограничений в регионе разрешена работа только тех магазинов, у которых 90% выручки формируется за счет торговли продуктами или товарами первой необходимости.

"По моему поручению Минэкономразвития начал проверки карельских предприятий. Специалисты министерства выясняют, как исполняется распоряжение о соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

В первую очередь специалисты ведомства прошли рейдом по торговым точкам Петрозаводска. По словам Парфенчикова, в большинстве магазинов соблюдаются необходимые меры предосторожности: продавцы работают в масках и перчатках, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, товары, которые не входят в категорию первой необходимости, продают только дистанционно. Тем объектам розничной торговли, которые игнорируют введенные правила, глава Карелии пообещал соответствующее наказание. "К нарушителям будем применять самые жесткие меры, вплоть до приостановки деятельности", - отметил Парфенчиков.

По последним данным оперативного штаба, в Карелии подтверждены 35 случаев коронавирусной инфекции. В регионе действует режим самоизоляции для граждан, а также закрыты магазины, кроме продуктовых, аптек и точек, торгующих товарами первой необходимости. Сотрудники работающих предприятий обязаны соблюдать меры предосторожности и носить средства индивидуальной защиты.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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