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Аксенов сообщил, что Крыму требуются дополнительно 240 аппаратов ИВЛ

При этом глава республики также уточнил, что сейчас в Крыму нет зараженных коронавирусом, которым необходима искусственная вентиляция легких

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Крым направил в министерство промышленности и торговли России заявку на выделение дополнительных 240 аппаратов искуственной вентиляции легких (ИВЛ) после поручения президента в период пандемии коронавируса проверить оснащенность больниц, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас план по оснащению ИВЛ пока хромает. Заявку на 240 ИВЛ дополнительных мы отправили в Минпром. Сегодня обеспеченность у нас составляет 93 ИВЛ, 211 коек обеспечены кислородом. По кислороду, спасибо коллегам из федеральных органов власти, переходники мы добудем, а по ИВЛ стоим в очереди общей по стране", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких будут пребывать в Крым каждые пять дней. "У нас есть резерв - это новая больница Семашко, но не хотелось бы зараженных новой инфекцией ввезти и делать из этой больницы инфекционку. Она не приспособлена, к сожалению. Эта больница с суперсовременным оснащением, построена по поручению президента, 734 койки, 79 рабочих ИВЛ на месте. Мы готовы снять эти аппараты ИВЛ и перебросить их, если будет необходимость", - рассказал Аксенов.

Глава республики также уточнил, что сейчас в Крыму нет зараженных коронавирусом, которым необходима искусственная вентиляция легких.

На своей странице "ВКонтакте" Аксенов позже сообщил, что в Крыму определены пять медицинских организаций для лечения COVID-19. "С этой целью развернуто 478 коек в четырех городах республики: Евпатория, Феодосия, Симферополь и Ялта. Кроме того, дополнительно такое же количество коек будет развернуто в городах Джанкой и Армянск, а также в Симферопольском клиническом родильном доме №2", - добавил глава региона.

О коронавирусе в Крыму

В Республике Крым под медицинским наблюдением находится 1 368 человек, под домашним - 1 248, в стационарах - 73. В регионе 46 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписаны из больниц 23 человека. Состояние заразившихся удовлетворительное.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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