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Пандемия коронавируса нового типа

Более 500 граждан Азербайджана вернулись на родину через коридор на границе в Дагестане

Они покинули Россию через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр"

МАХАЧКАЛА, 21 апреля. /ТАСС/. Территорию России через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Магарамкентском районе Дагестана покинули свыше 500 граждан Азербайджана, для них был организован специальный коридор на российско-азербайджанской границе. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации Магарамкентского района.

"На российско-азербайджанской границе по договоренности между обеими сторонами в ночь на 20 апреля был организован специальный коридор, по которому к себе на родину смогли вернуться 548 граждан Азербайджана. Это были все те, кто из-за ситуации с коронавирусом не смогли своевременно покинуть территорию РФ и были размещены на территории нашего района. На данный момент граница закрыта, никого не пускают и не выпускают", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, граждане Азербайджана из разных регионов России стали прибывать в приграничный Магарамкентский район к международному пункту пропуска "Яраг-Казмаляр" с начала апреля.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Магарамкентского района оказывают помощь с питанием и жильем гражданам Азербайджана, которые из-за ситуации с коронавирусом не смогли своевременно покинуть территорию РФ и остались перед пунктом пропуска "Яраг-Казмаляр".

Россия с 30 марта ограничила пересечение государственной границы в целях предупреждения проникновения коронавирусной инфекции. Это решение распространяется на движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. При этом ограничения не затрагивают грузовое сообщение.

Теги
АзербайджанРоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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