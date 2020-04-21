В Нижегородской области запустили производство защитных костюмов для медучреждений

ТАСС, 21 апреля. Дзержинская фабрика "Русь" запустила производство защитных костюмов, 30 тыс. которых будет поставлено в нижегородские медицинские учреждения, сообщается на сайте областного правительства.

"21 апреля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт массовому производству защитных костюмов на фабрике "Русь" в Дзержинске. Как подчеркнул глава региона, наладить масштабное производство и перепрофилировать предприятие удалось в очень короткие сроки. С фабрикой уже заключен контракт на поставку около 30 тыс. защитных костюмов для нижегородских медучреждений", - говорится в сообщении.

Никитин отметил, что сейчас властям в первую очередь необходимо обеспечить всех медиков такими костюмами, а также увеличить их запасы.

"Предприятие "Русь" в сотрудничестве с нижегородским научно-образовательным центром, созданным в рамках нацпроекта "Наука", быстро наладило массовое производство таких костюмов. Сейчас мощность составляет 1,2 тыс. изделий в сутки. Предприятие готово расширять производство до 2 тыс., а затем и до 3 тыс. костюмов", - цитирует Никитина пресс-служба.

Глава региона добавил, что освоение изделий медицинского назначения, в том числе защитных масок и геля, дефицит которых прогнозировался в связи с ростом мирового спроса, началось в регионе практически сразу, как только обострилась ситуация с пандемией коронавируса.

В регионе заразились 860 человек, из них выздоровели 49, шестеро умерли. По словам губернатора Глеба Никитина, регион приближается к критической точке распространения инфекции.