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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии создали штаб для социальной поддержки граждан

Он начнет работу с 22 апреля в дистанционном режиме

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 апреля. /ТАСС/. Штаб помощи создан в Северной Осетии на период проведения мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Как сообщил на своей странице в Instagram сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев, штаб будет решать вопросы обеспечения жизненно важными лекарственными средствами, социальной поддержки от государства и другие.

"Прилетел в родную республику в такой тяжелый час. Конечно, я должен быть сейчас здесь со своим народом. Посоветовались с депутатами парламента, депутатами горсовета и решили создать штаб помощи социально необеспеченным людям, да и людям, которые нуждаются в нашей помощи", - сказал Фадзаев.

Штаб начнет работу с 22 апреля в дистанционном режиме с 10:00 мск до 20:00 мск. Будут решаться вопросы госпитализации, обеспечения жизненно необходимыми лекарственными средствами, помощи в получении социальной поддержки от государства, оказания материальной помощи гражданам в индивидуальном порядке.

В понедельник у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. В пресс-службе главы и правительства республики подтвердили, что глава республики, а также руководство администрации и депутаты вышли к собравшимся на площади, позже было принято решение создать инициативную группу из числа активистов. В администрации заверили, что жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь, первые выплаты уже начались.

В Северной Осетии зафиксировано 211 случаев заражения новым коронавирусом, двое пациентов умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 075 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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