В Петербурге около 50 предприятий наладили производство средств индивидуальной защиты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Около 50 предприятий в Петербурге с начала марта перепрофилировались под производство средств индивидуальной защиты, ежедневно они выпускают 200 тыс. медицинских масок. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"В марте-апреле около 50 предприятий переориентировали свое производство на выпуск средств индивидуальной защиты. Это позволило увеличить производство масок до 200 тыс. в сутки. В ближайшее время планируется открытие еще двух автоматизированных производств по выпуску масок", - говорится в сообщении.

Как отмечали ранеея в пресс-службе администрации губернатора города, ежедневная потребность в медицинских масках составляет 260 тыс.

В апреле крупнейший в мире планетарий, расположенный в Санкт-Петербурге, запустил собственный станок по производству заготовок для медицинских масок мощностью 36 тыс. масок в сутки. Выпуском жидких дезинфицирующих средств занимаются десять организаций Петербурга, выпуская ежесуточно 70 тыс. литров раствора.

Льготные займы для производителей

На рассмотрении в городском Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса находятся пять заявок на предоставление займа на общую сумму 21,3 млн рублей для производителей средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, сообщает пресс-служба со ссылкой на заявление губернатора города Александра Беглова. По данным на 14 апреля, фонд выдал профильным предприятиям льготные займы на общую сумму 10 млн рублей, сообщала ранее пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Микрозаймы предоставляются в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок от трех до 36 месяцев на условиях полной обеспеченности. Процентная ставка по договору займа снижена до 1% годовых для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся производством и реализацией защитных и дезинфицирующих средств, спецодежды, медицинских масок, лекарственных средств и изделий медицинской техники.

По последним данным, в Петербурге выявлено 1 973 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, которые превышают среднероссийский показатель числа зараженных - 32,1 на 100 тыс. жителей. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусом 280 человек, умерли 11.