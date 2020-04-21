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Умер ученый-геолог Давид Додин

Ему было 84 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля /ТАСС/. Выдающийся советский и российский геолог, член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки России Давид Додин умер во вторник в Петербурге на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил брат ученого, народный артист России, художественный руководитель Малого драматического театра - Театра Европы Лев Додин.

"Давид Абрамович скончался сегодня после тяжелой болезни. Ему было 84 года", - сказал Лев Додин, добавив, что в юности сам собирался продолжить семейную традицию и участвовал с отцом и братом в геологических экспедициях.

Потомственный геолог, один из старейших представителей Геологического сообщества России, Давид Додин был главным научным сотрудником Санкт-Петербургского "ВНИИОкеангеология" (Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга), где проработал три десятилетия. Он вошел в историю как один из первооткрывателей крупнейшего в мире платиноидного медно-никелевого Октябрьского месторождения в Норильске, на базе которого работает компания "Норникель".

Додин является автором большого количества статей и монографий, посвященных геологии и экологии Севера. Он был участником 33 полевых сезонов на Севере. Ему было присвоено звание Почетного гражданина Таймыра.

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РоссияСанкт-Петербург
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