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Пандемия коронавируса нового типа

NYT: число жертв COVID-19 в марте может значительно превышать официальные показатели

По данным издания, от COVID-19 в некоторых странах могло умереть в общей сложности на 28 тыс. человек больше, чем было зафиксировано

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Реальное число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом (COVID-19), может значительно превышать официальные данные, распространяемые властями по меньшей мере 10 стран. С таким утверждением выступила во вторник газета The New York Times со ссылкой на слова ученых-демографов.

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Источники газеты подчеркивают, что в марте от COVID-19 в некоторых странах могло умереть в общей сложности на 28 тыс. человек больше, чем было зафиксировано в официальной статистике. К этим государствам относятся Испания, Великобритания, Франция, США, Нидерланды, Турция, Индонезия, Швейцария, Бельгия и Швеция. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 1 апреля число жертв COVID-19 в мире составляло 40 598.

The New York Times отмечает, что общее число людей, умерших по разным причинам в крупных городах, например Париже, Нью-Йорке, Стамбуле, в марте этого года в несколько раз превышало прошлогодние показатели. Явное несоответствие данным 2019 года сохраняется даже при вычете из статистики жертв COVID-19. Из этого ученые делают вывод, что инфицированные коронавирусом были и среди тех, кто, по данным властей, умер по причинам, не связанным с ним.

По утверждению издания, основной причиной заниженных данных по смертности от COVID-19 является то, что далеко не все люди, умершие от осложнений, вызванных коронавирусом, проходили тест на заражение им. Кроме того, власти некоторых стран вносят в статистику по смертности из-за коронавируса только тех пациентов, которые проходили лечение в больницах, оставляя без внимания тех, кто предпочел остаться дома.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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