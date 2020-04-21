Научный центр рентгенорадиологии будет отвечать в суде за нарушение санитарных правил

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. ФГБУ Российский научный центр рентгенорадиологии Минздрава России привлечен к административной ответственности из-за нарушений санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время пандемии коронавирусной инфекции. Как уточнили ТАСС в Черемушкинском суде Москвы, дело об административном правонарушении в отношении медучреждения назначено к рассмотрению на 13 мая.

"В Черемушкинском районном суде зарегистрированы материалы дела об административном правонарушении, связанном с коронавирусом COVID-19, в отношении ФГБУ Российский научный центр рентгенорадиологии Минздрава РФ. Судебное заседание, на котором будет рассмотрен протокол об административном правонарушении, назначено на 13 мая, в 11:00 мск", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, ФГБУ вменяется нарушение ст. 6.3. КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих"). Санкция статьи предусматривает административный штраф на юридических лиц в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности учреждения на срок до 90 суток.

Российский научный центр рентгенорадиологии был закрыт на карантин в начале апреля "до особого распоряжения" в связи с выявлением лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. По данным источника в медицинских кругах, инфекция была выявлена у врача одного из отделов хирургии медучреждения.