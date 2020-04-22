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75-летие Победы

В Канаде 9 мая состоятся телемост Победы и виртуальный "Бессмертный полк"

Планируются прямые включения и викторины

ОТТАВА, 22 апреля. /ТАСС/. Русскоязычная община Канады 9 мая в связи с пандемией коронавируса впервые проведет виртуальный "Бессмертный полк", а также телемост Победы. Об этом во вторник корреспондент ТАСС сообщила лидер общественного движения "Русский мир Канады" (Торонто) и один из организаторов этой акции Алла Суворова.

"Телемост Победы и виртуальный "Бессмертный полк" будет проведен силами всех организаторов традиционных "Бессмертных полков" из таких городов, как Торонто, Оттава, Монреаль, Квебек-Сити, Ванкувер, Калгари и Эдмонтон. Мы вместе работаем над организацией этой уникальной акции, которая призвана объединить всю русскоязычную общину и, несмотря на пандемию коронавируса, масштабно отметить 75-летие Победы", - сказала она.

Акция начнется в полдень по времени Оттавы (19:00 мск) 9 мая на специально созданном для этого YouTube-канале, ссылка на него появится в соцсетях незадолго до Дня Победы. "Сейчас мы "обкатываем" весь процесс, чтобы 9 мая у нас не возникло никаких технических проблем", - уточнила Суворова.

По ее словам, у телемоста будут несколько ведущих. "Порядка 80% контента у нас будут записи поздравлений ветеранов, в том числе от посла России в Канаде Александра Дарчиева, записи концертных выступлений, сюжеты о прошлогодних "Бессмертных полках" из разных канадских городов. Также предусмотрены и прямые включения, телевикторины с призами - советскими пилотками - на знание истории Великой Отечественной войны", - сказала организатор.

Суворова подчеркнула, что главным событием дня будет виртуальный "Бессмертный полк". "Во время нашего двухчасового эфира на одной части экрана мы будем показывать фотографии героев войны и тружеников тыла, которые нам пришлют их родственники на почтовый адрес ImmortalRegimentCanada@gmail.com до 1 мая, - сказал она. - Празднование 75-й годовщины Победы должно пройти достойно и не остаться незамеченным".

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, которая проводится в День Победы в России и других странах. Акция стартовала в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской и в тот же год она впервые прошла в Канаде - в Торонто и Монреале.

Теги
КанадаРоссия75-летие Победы
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