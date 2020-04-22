Регионы отметят юбилей Ленина "гаданиями" в соцсетях, онлайн-лекциями и акциями

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Празднование 150-летия со дня рождения Владимира Ленина в регионах России впервые пройдет в необычном формате. Помимо погружения в исторические события, связанные с его именем, желающим предлагается "погадать", получить ответ на вопрос "Какой ты сегодня Ленин?", принять участие в фотоконкурсах и даже почувствовать себя "революционером на карантине".

В 2020 году в России планировались масштабные мероприятия, посвященные юбилею вождя пролетариата. Меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса внесли корректировки. Однако организаторы празднований оперативно поменяли формат и перешли в соцсети и интернет.

Ленин за 150 секунд

В пресс-службе Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области сообщили ТАСС, что 22 апреля на родине Ленина, в Ульяновске (ранее Симбирск), пройдет ряд мероприятий в режиме онлайн. На сайте Ульяновского драматического театра состоится трансляция записи спектакля "Семья Ульяновых", поставленного в исторических интерьерах Дома-музея В. И. Ленина.

На сайтах Ульяновского областного художественного музея, Государственного архива новейшей истории и театра драмы будут открыты три выставочных проекта, посвященных образу Ленина, также подведут итоги открытого регионального фотоконкурса "ЛЕНИН.RU" и конкурса видеороликов "Ленинское место". В соцсети "ВКонтакте" пройдет областная онлайн-акция "Читаем о Ленине 150 секунд", желающий может записать видео прочтения понравившихся отрывков из книг Зои Воскресенской, Мариэтты Шагинян, Александра Кононова, Жореса Трофимова и других о детстве, юности и деятельности выдающегося земляка.

Кроме того, в Ульяновске идет ремонт Ленинского мемориала, который возведен в центре города к 100-летию Владимира Ленина. Ремонтно-реставрационные работы в мемориале планируют завершить в 2021 году.

Цветы для вождя, молодость и балконы

Возложение цветов к памятникам Ленину пройдут в разных регионах, но с соблюдением дистанции в целях профилактики распространения коронавируса. Ветеранов при этом настоятельно просят остаться дома и отпраздновать событие в кругу родных и близких. Так, в Симферополе возложение цветов к памятнику Ленину, который установлен на площади, носящей его имя в центре столицы Республики Крым, состоится, но будет немногочисленным. Как сообщил ТАСС первый секретарь Крымского республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко, возлагать цветы будут три человека.

В Челябинской области Ленин был дважды. Первый раз в 1897 году он провел несколько часов на челябинском вокзале, когда ехал в ссылку, в село Шушенское, а второй - в 1900 году, когда возвращался из ссылки, уже с Надеждой Крупской, ставшей его женой. Здесь тоже планируют возложение цветов к памятникам, но по очереди. Ожидается, что в акции примут участие около 200 человек, рассказали ТАСС в пресс-службе Челябинского областного отделения КПРФ, добавив, что до режима самоизоляции участников на таких мероприятиях было в 10 раз больше.

На Кубани, в станице Восточной Усть-Лабинского района, активисты отделения КПРФ собственными силами уже провели косметический ремонт памятника Ленину. Первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Тамара Головачева сообщила ТАСС, что к юбилею каждый райком подготовил альбом "Ленинская летопись", где обозначены места, связанные с ним, также будет проведен конкурс "Ленин с нами" в режиме онлайн.

В Адыгее комсомольцы проведут флешмоб. Поскольку в республике массовые мероприятия запрещены, в 12:00 мск они включат на балконах своих квартир телефоны и колонки с песней "И Ленин такой молодой" и вывесят флаги Советского Союза, сообщила ТАСС первый секретарь комитета Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ Марина Ситникова.

Гадание в Instagram

К юбилею Ленина музеи Санкт-Петербурга запланировали специальные онлайн-программы. Историко-краеведческий музей "Невская застава" подготовил онлайн-лекцию "Что делал Ленин за Невской заставой?", в которой речь пойдет о "первом петербургском" периоде жизни Ленина (1893-1895). В сторис Instagram-аккаунта музея проведут "гадание" с вопросом "Какой ты сегодня Ленин" и напутствиями "Заветы Ленина". Как рассказали сотрудники музея, "гадания" основаны на асфальтовых рисунках, которые рисовали участники музейного "Праздника улицы" и на цитатах Ленина.

Также для аккаунта в Instagram в рамках рубрики "#революционеры_на_карантине", посвященной воспоминаниям революционеров о жизни в заключении, изоляции, подполье, подготовлена публикация по воспоминаниям Владимира Ленина и его супруги Надежды Крупской.

Историко-культурный музейный комплекс в Разливе, расположенный в Курортном районе, проводит онлайн-марафон "Здесь был Ленин". В состав музейного комплекса в Разливе входят музеи "Сарай" и "Шалаш". В июле 1917 года Ленин скрывался здесь от Временного правительства.

До 24 апреля на страницах музея в соцсетях онлайн-посетители могут "пройтись" по тематическим маршрутам: "У истоков. Выбор пути", "Ильич среди своих", "Профессор от революции", "Под надзором полиции", "Последнее подполье". Участники марафона узнают о местах, которые посещал вождь пролетариата, где он учился, работал, скрывался и преподавал, познакомятся с его современниками, изучают связь места, времени, событий, которые разворачивались на рубеже XIX-ХХ веков.

В связи с введенными ограничениями Музей политической истории России изменил формат выставки "Ленин и Струве: друзья-враги", которая должна была открыться в апреле, к 150-летию со дня рождения двух политиков.

"Теперь это будет передвижной проект, который можно будет показать в разных музеях страны тогда, когда это станет возможным", - сообщили в пресс-службе музея.

Все впереди

В Татарстане подготовка к знаменательной дате началась еще осенью прошлого года. "Подготовка к этой знаменательной дате началась еще осенью прошлого года. Совместно с НМ РТ (Национальный музей Республики Татарстан), филиалом которого мы являемся, был разработан план проведения выставок, издание публикаций, мероприятия. Но случилось так, как случилось, поэтому завтра, 22 апреля, массовых мероприятий не будет. Пройдет традиционное возложение цветов к музейным памятникам Ленину с участием ограниченного количества людей", - сообщила ТАСС директор дома-музея В. И. Ленина (город Казань) Татьяна Басова.

Кроме того, будет представлен художественный проект для экспозиционных блоков "Федосеевские кружки" и "Усадьба Орловых". Для всех, кто находится в самоизоляции, музей размещает в соцсетях информацию о Ленине, его казанском периоде жизни, казанских родственниках. Басова уточнила, что основные мероприятия, запланированные по случаю этой знаменательной даты, пройдут позже.

Некоторые представители региональных отделений КПРФ уже сообщили, что масштабные мероприятия в юбилейный год Ленина не отменяются, а именно переносятся, например, на ноябрь.

Революционер Владимир Ульянов (Ленин) родился в Симбирске (ныне Ульяновск). В октябре 1917 года (25-26 октября по старому стилю) возглавил вооруженный переворот в Петрограде, который привел к свержению Временного правительства. С 1917 до 1924 года Ленин возглавлял советское правительство, которое с 30 октября 1922 года руководило СССР, первым социалистическим государством, провозглашенным на большей части бывшей Российской империи и просуществовавшим до 1991 года.