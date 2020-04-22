Число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 260

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает: в Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология, аневризма аорты", - сказали в штабе.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Около 30 пациентов с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве за сутки. Таким образом, общее число умерших больных в столице достигло 261, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Там отметили, что среди умерших - пациенты в возрасте от 30 до 93 лет. Так, 30-летний мужчина находился на лечении в федеральной больнице. У него установлен диагноз: двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом, также он страдал системной красной волчанкой. Один из умерших проходил лечение в частной клинике.

"Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания", - отметили в штабе.

До 1 мая все жители столицы, независимо от возраста, обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу. С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.