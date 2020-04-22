Макрон считает, что религиозные объекты Франции не смогут начать работу в мае

ПАРИЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Религиозные объекты Франции не смогут возобновить работу после отмены режима карантина в стране 11 мая и видимо получат возможность сделать это только с середины июня. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил вечером во вторник в ходе телеконференции с представителями религиозных конфессий страны. Данные о содержании обсуждения проблемы сообщили агентству France-Presse представители конфессий, а также лица из ближайшего окружения Макрона.

"Мы не собираемся открывать места отправления религиозного культа 11 мая, чтобы не оказаться вынужденными затем закрыть их две недели спустя", - приводит источник в Елисейском дворце слова Макрона. Президент также сообщил, что "не будет проводиться больших религиозных мероприятий до конца лета". Он отметил при этом, что "снятие карантина связано с парадоксальной ситуацией - можно будет обрести свободу, но в то же время следует продолжать опасаться вируса". "Следовательно, необходимо быть крайне осторожными в планировании этого выхода из режима самоизоляции", - подчеркнул французский лидер.

По словам участника обсуждения проблемы Франсуа Клавероли, председателя Протестантской федерации Франции, "судя по всему возобновление работы религиозных центров произойдет не в ближайшее время, а в июне. Причем с соблюдением установленных особых санитарных норм". По его словам, подробности будут приведены в правительственном плане, который скоро будет сделан достоянием гласности.

"Мы не будем возобновлять работу религиозных объектов, пока не будет уверенности в том, что никаких рисков для людей не существует. И президент Франции сообщил нам, что открытия центров судя по всему не произойдет до начала или середины июня", - сказал AFP участник беседы главный раввин Франции Хаим Корсия. "На настоящее время мы не имеем ни малейшего понятия, к каким последствиям приведет самоизоляция", - признал главный раввин.

Как отметил Эрик де Мулен-Бофор, председатель Конференции католических епископов Франции, "все будет делаться весьма постепенно". "Мы почувствовали в ходе беседы, что главная тенденция в действиях отмечена крайней осторожностью, в особенности в том, что касается массовых контактов людей, прибывших из различных регионов", - сказал он.