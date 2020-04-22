Директора фонда "Русь Сидящая" вызвали на допрос по делу о фейке про коронавирус

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Следователь Валдайского межрайонного отдела СО СУ СК по Новгородской области направил повестку на допрос в качестве свидетеля директору Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям - "Русь Сидящая" Ольге Романовой в рамках уголовного дела о распространении недостоверной информации о коронавирусе. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"В ответ на запрос следователю отправлено по почте наше ходатайство о том, что Романова в данный момент постоянно проживает за пределами России", - сказал адвокат "Правозащиты Открытки", представляющий интересы Романовой.

Бадамшин указал в ходатайстве, что следователь вправе обратиться в ФСБ за соответствующими подтверждениями, и разъяснил порядок вызова свидетеля в рамках международного сотрудничества.

15 апреля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 207.1 УК по факту публикации о том, что 30 заключенных колонии в поселке Топорок Новгородской области заразились коронавирусом.