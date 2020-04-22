СМИ: парламент Ливана одобрил законопроект о культивации конопли в медицинских целях

БЕЙРУТ, 22 апреля. /ТАСС/. Однопалатный парламент Ливана одобрил во вторник законопроект, который легализует выращивание индийской конопли (лат. Cannabis indica) в медицинских и промышленных целях. Об этом сообщил новостной портал Naharnet.

По его информации, культивация этого растения будет находиться под пристальным контролем властей. Фермерам семена и саженцы передадут фармацевтические компании. Будут строго фиксироваться размеры земельных участков и плантаций для их посадки.

Планируется также наладить производство высококачественного конопляного масла и текстиля из конопляного волокна, что позволит создать новую отрасль в местной индустрии.

Основным регионом, где до сих пор нелегально выращивается конопля, является долина Бекаа на востоке Ливана. Со времен гражданской войны (1975-1990) там орудуют банды наркоторговцев, которые занимаются производством гашиша и марихуаны. Этот подпольный бизнес приносит криминальным кланам миллиардные доходы. По данным ООН, Ливан занимает третье место в мире по производству этих наркотиков после Марокко и Афганистана.

Как отметил депутат Антуан Хабши, правительство Ливана, которое ведет на протяжении десятилетий борьбу с наркомафией, рассчитывает легализацией культивации конопли в медицинских и промышленных целях положить конец преступному бизнесу и обеспечить рост доходов населения, занятого в сельском хозяйстве.