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Трамп заявил, что 20 штатов готовятся снять введенные из-за коронавируса ограничения

Там проживает 40% всего населения США

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что к настоящему моменту 20 американских штатов, в которых проживает 40% всего населения страны, сообщили о подготовке к скорой отмене санитарных ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

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"20 штатов, которые представляют 40% населения США, объявили, что они строят планы и занимаются подготовкой к безопасному возобновлению экономической деятельности в самом ближайшем будущем. Они хотят вернуться к работе. Страна хочет вернуться к работе", - сказал глава вашингтонской администрации на брифинге в Белом доме.

На прошлой неделе Трамп объявил, что власти США приступают к "открытию страны". Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. Хозяин Белого дома подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом из штатов разная.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 816 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 43,9 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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